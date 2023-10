Desde que ocurrió la dramática internación de Maxi Guidici, surgió un insistente rumor de infidelidad del cordobés hacia Juliana Díaz con Camilia Lattanzio que culminó en denuncias cruzadas y la presentación de una cámara oculta con una tensa discusión entre los ex.

Camila, que ya le había advertido a Juliana que iba a revelar el video que ella grabó con Maxi, y que la muestra en medio de una de las peleas que habría provocado la ruptura entre la santafesina y el cordobés, fue a Entromemetidos en la tarde (Net TV) que conduce Carlos Monti.

“Ella me mandó un mensaje amenazándome por este video. Me escribió ‘Mirá, tengo un abogado con el que hablé sobe el video’. Yo no grabé el video, lo grabó ella y como cualquier video se puede difundir”, se atajó Camila, que dijo que ya “no es la mansita de Gran Hermano”.

Leé más:

Juliana Díaz dio picantes detalles de su video íntimo con Maxi Guidici, que tiene en su poder Camila Lattanzio

CÓMO ES EL VIDEO QUE PRESENTA LA TENSA DISCUSIÓN ENTRE MAXI GUIDICI Y JULIANA DÍAZ DE GRAN HERMANO

“Primero se muestra la verdad porque Juliana dijo que ella no le había grabado una cámara oculta a nadie y ya partimos que es una mentirosa. Y después es una situación de ellos que lo muestro para decir ‘está el video’”, agregó Lattanzio.

“Pero dura una hora y no lo voy a mostrar todo porque es una situación de ellos. Es como que le quiere hacer pisar el palito a Maxi. Es como que me digas que te molesta que te empuje, y yo te empujo una, dos, tres veces hasta que te dija ‘Pará, flaca’. Bueno, esa reacción es la que buscaba ella”, explicó Camila, que contó que le pasaron el video “hace dos meses”.

En las imágenes se ve a Maxi tirado en la cama y con el rostro cubierto por una gorra que le pide a Juliana ‘Por favor, no me toques más. Salí de acá. No quiero que me hables más” en repetidas ocasiones hasta que ella opta por zamarrearlo, pero solo consigue que el cordobés vaya en busca de su gorra acusándola de “ponerse violenta”.

Leé más:

Camila Lattanzio redobló la apuesta luego de que Maxi Guidici negara haberla seducido mientras estaba de novio