En medio del escándalo por el supuesto affaire de Coti Romero con Marcos Ginocchio, la ex de Alexis “Conejo” Quiroga se fue a divertir a un parque de diversiones junto a otra de sus excompañeras de reality, Camila Lattanzio, enemistada con Juliana Díaz.

Para relajarse tras los mil y un cruces mediáticos, las chicas se subieron a uno de los juegos más arriesgados del parque, que consiste en subir a uno de los puntos más altos de una torre (500 metros) y tirarse al vacío sostenidas por un arnés.

Valientes, las chicas se animaron a la experiencia y Coti, orgullosa de ambas, compartió el impactante video tirándose a la nada con su amiga. “Estamos locas”, admitió la correntina, etiquetando a Lattanzio. Para festejar, a la noche se fueron de fiesta. ¡Se divierten!

EL DÍA QUE COTI ROMERO CONFESÓ QUE ESTUVO A LOS BESOS CON MARCOS GINOCCHIO

Luego del escándalo que se vivió en la pista de Bailando 2023 con su expareja, Alexis “el Conejo” Quiroga, Coti Romero vivió un momento a puro nervios luego de que Ángel de Brito la mandara al frente y revelara que la participante estuvo a los besos con Marcos Ginocchio.

“Ya me contaron quién era el candidato de Coti en la Bresh, me contaron a quién se picoteó en un after. Fue con el ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio”, lanzó el jurado del programa de América, después de que surgiera la duda sobre el nombre del candidato que estuvo muy cerquita de la joven.

En ese momento, Coti atinó a agarrarse la cara, algo sonrojada por la situación, mientras todos los presentes la aplaudían. Además, ante la consulta sobre cómo besa el campeón del reality, Coti se sinceró: “Bien”.

“Me puedo besar con mucha gente, no significa nada eso. No ando puntuando los besos de la gente, pero bien”, cerró Romero, sin dar a conocer si su relación con Marcos fue algo del momento y si tuvo más capítulos.