Camila Lattanzio se salvó de una situación límite y lo contó a través de las redes sociales, tras pegarse un susto tremendo al viajar en un auto que pidió a través de una aplicación, del cual escapó al tirarse al asfalto en movimiento.

“Hace un rato pasé la situación más fea de mi vida”, contó con una placa en Stories de Instagram.

Entonces, acusó: “Recién caigo de la situación, peo me intentaron secuestrar en un Uber”.

Al final, la ex Gran Hermano 2022 explicó: “Tengo un viaje de Ituzaingó a Palermo todos los días. Me tomé un Uber para ir al canal, el conductor se desvió del viaje y no me dejaba salir”.

EL CONSEJO DE CAMILA LATTANZIO TRAS SALVARSE DE UN SECUESTRO

“Tengan cuidado y siempre estén atentos. Yo por suerte estoy pilla siempre, pero en una de esas puede salir mal”, aconsejó.

Hasta que reveló el momento más dramático: “No tenía batería (en el teléfono) y la única opción fue tirarme prácticamente del auto”.

“Ya estoy bien, pero ahora tengo miedo hasta de estar sola”, cerró Camila Lattanzio.