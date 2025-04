Siempre dispuesto a hablar de todo con total sinceridad, Martín Cirio reveló por qué su perra, Berta, ya no vive con él y generó polémica en redes, especialmente, en X.

“Dona Tati, ¿dónde está Berta?”, quisieron saber sus seguidores, ya que desde hace tiempo él no habla o muestra al animal, que lo acompañó durante muchísimos años.

¿Dónde está la perra de Martín? Foto: X | unamuertemental

“Ay, como rompen las pelotas con Berta. Berta no está acá, está en el cielo de los perros (risas). Ella quiere jugar todo el tiempo y yo no estoy para jugar, no me puedo ni agachar... Ella está con mucha energía y yo, tuqui...”, sentenció, polémico.

¿CON QUIÉN DEJÓ MARTÍN CIRIO A SU PERRA BERTA?

Antes de cerrar, Martín Cirio reveló qué hizo con su perra Berta.

“Hay una guardería que tiene un montón de perros, que están libres. En el campo es así, corre libre con otros perros y es feliz. Acá no puede jugar porque está sola y ahora está jugando. Chicos, no me jodan, no la abandoné, no me hagan sentir culpable...”.

“Las cosas que se arreglan con guita, se arreglan fácil. Ya no soy ese chico pobre de Parques Patricios. Pagué, la vinieron a buscar y que se la lleven, que está más rompe bolas que de costumbre”.

