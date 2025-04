Este martes, Marianela Mirra sorprendió a sus seguidores al confirmar que la información que dio Jorge Rial sobre su relación afectiva con el condenado ex gobernador de Tucumán José Alperovich es una realidad.

Jorge Rial dio a conocer esta noticia en su ciclo radial, en una nueva ofensiva en su eterna guerra mediática, a lo que la ganadora de Gran Hermano 2007 no solo confirmó la información, sino que subió la apuesta.

¿Qué dijo Marianela? Que Jorge Rial difundió esta información ante la supuesta negativa de Alperovich de pagar para ocultarla del ojo público, un dato que ya había dejado trascender Silvia D´Auro en los inicios de su divorcio del periodista.

De todas maneras, tras sus incendiarios posteos y el revuelo que generó la noticia de su romance con el político condenado a 16 años de prisión por abuso sexual de su sobrina, Marianela decidió pasar a modo “privado” su perfil de Instagram.

Así dejó Marianela Mirra su perfil de Instagram tras revelar su relación con Alperovich (Foto: Instagram @marianela_mirraok) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Leé más:

Se conocieron las cartas que José Alperovich le mandó a Marianela Mirra desde la cárcel

QUÉ DIJO MARIANELA MIRRA TRAS QUE JORGE RIAL REVELARA SU ROMANCE SECRETO CON JOSÉ ALPEROVICH

Rial contó en su programa de Radio 10 que la mediática abogada estaba estaba en pareja con el condenado Alperovich, a lo que ella contestó en una story: “Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió”, acusándolo de una extorsión.

Acto seguido confesó: “Mi pareja es Alperovich”, lo que confirmó los rumores que despertaba cuando solía compartir fotos suyas haciendo referencia a su romance secreto. “Esto es de casi toda mi vida, no soy puta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”, agregó.

“Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no y te obsesionaste más”, reveló ella, en referencia al inicio de las hostilidades con el periodista. “No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja porque lo amo y creo en él hoy y siempre, a muerte. No me quieras arruinar más la vida, es mi vida”, cerró.

Marianela Mirra (Foto: Instagram @marianela_mirraok)

Leé más:

Marianela Mirra confesó su noviazgo con José Alperovich: “Lo visito en la cárcel”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.