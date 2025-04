La crudeza con que Marianela Mirra blanqueó su romance con José Alperovich, el exgobernador de Tucumán y exsenador Nacional condenado a 16 años de prisión por abuso sexual simple y agravado, fue llamativa y en reación a un planteo de Jorge Rial.

“Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió”, arrancó la ganadora de Gran Hermano 2007 acusando una extorsión.

Acto seguido confesó: “Mi pareja es Alperovich”.

“Esto es de casi toda la vida. No soy pu..., no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”, se defendió.

MARIANELLA MIRRA APUNTÓ A JORGE RIAL

Entonces, Marianella fue al hueso contra Jorge Rial: “Nunca me hizo falta, Rial. Solo te dije que no y te obsesionaste de más”.

“No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja porque lo amo, y creo en él ayer, hoy y siempre, a muerte”, enfatizó.

“No me quieras arruinar más la vida. Es mi vida”, sentenció Marianela Mirra contra Jorge Rial.