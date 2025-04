Es una nueva etapa la que decidió empezar Giuliana “Chula” González desde que se convirtió en la nueva participante de Cuestión de peso, el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece.

“Mi nombre es Giuliana González, pero me dicen “Chula”. Tengo 26 años, soy productora audiovisual. Trabajo con artistas, con marcas, con influencers. Estoy de acá para allá, corriendo para todos lados, comiendo lo que se me canta y tengo todo al alcance de la mano”, comenzó diciendo la joven.

“Siempre tuve problemas con mi peso y con mi cuerpo, desde chica. Siento que en este momento de mi vida se fue el control completamente de mis manos. Pienso que no solo es físico el problema, sino que también es psicológico porque no me puedo controlar”, agregó.

Y siguió: “Este programa me va a obligar, de alguna manera, a poder llevar una vida saludable y aprender cómo. Soy de Santos Lugares (Caseros). Creo que hay muchas cosas que arrastro desde chica. Traumas, dramas y demás. Siempre fui la mamá de mi mamá y siempre fui la mamá de mis hermanos. Me dejo siempre a un lado y en el único lugar en donde me refugio y me encuentro es comiendo”.

“Si vos me das una caja de chocolates, yo no puedo guardar esa caja de chocolates. Yo me la como entera. No hay un límite. Mi mamá es una persona que nos crió solos, a mí y a mis hermanos. Cayó en adicciones y en situaciones en las cuales nos exponía constantemente, por lo menos a mí, a vivir cosas que no tendría que vivir ningún nene. No fue tan duro porque uno es niño, pero cuando vas creciendo y vas siendo consciente de las cosas que están mal y que no se tienen que hacer, es cuando caes y vienen las depresiones, y vienen los atracones, y vienen los bajones”, añadió.

Y cerró, con lágrimas en los ojos: “Yo no almorzaba de niña. Cuando mi mamá no estaba, yo comía galletitas. Y esa vida la llevo hasta el día de hoy. No estoy pudiendo parar. Tengo un kiosko al lado de mi casa que hasta me fía. Mi pedido habitual es de 300 mil pesos de golosinas. Yo siento que necesito a alguien que me ponga un límite. Haberme anotado, haber venido y estar hoy acá, para mí es un paso enorme. Realmente quiero cambiar y quiero, por primera vez, tener una vida saludable. Quiero priorizarme y dejar de esconderme atrás de los demás, y del trabajo, y de las cosas, y de la comida. Estar acá es una oportunidad para cambiar mi vida, realmente, porque siento que lo necesito. No tengo otra opción si no es acá. No sé qué hacer ya”.

Fue uno de los momentos más lindos el que se vivió este miércoles en Cuestión de Peso luego de que Sebastián recibiera el alta después de haber bajado más de 20 kilos, a tres meses y medio de haber ingresado al programa.

El participante no pudo contener las lágrimas y recibió apoyo de sus familiares, amigos y compañeros: “¡No lo puedo creer! Solamente quiero dejar un mensaje. Que la gente deje de decir que no se puede bajar de peso porque sí, se puede”, comenzó diciendo el joven en el programa que conduce Mario Massacesi por eltrece (aunque estos días lo está reemplazando Maju Lozano).

“Sé que es una enfermedad horrible que vamos a vivir toda la vida; pero poder, se puede”, agregó. Y cerró, a flor de piel: “Es querer y quererse a uno mismo. Si no te querés a vos, no te va a querer nadie. Cuando entendés eso, ya está. Y lo entendí. Ahora me quiero, antes no me quería”.

¡Felicitaciones!