En medio del debate que se dio con la abogada de Mauro Icardi, Lara Piro, sobre su conflicto judicial con Wanda Nara, Viviana Canosa sorprendió al hacer una fuerte confesión en Viviana en vivo, el programa que conduce por eltrece.

“Yo me considero una mina empoderada. Los divorcios son muy desesperantes. Yo estuve deprimida cinco años habiendo tomado la decisión”, comenzó diciendo la presentadora ante la atenta mirada de sus compañeros.

“Quiero decir, cuando vos formás una familia, querés que eso sea para siempre. Y yo lo hice en buenos términos, y me pongo como ejemplo porque lo hice en buenos términos, tengo el mejor padre de mi hija”, agregó la mamá de Martina, fruto de su relación con Alejandro Borensztein.

Foto: Captura (eltrece)

Y cerró, a flor de piel: “Y durante cinco años me inventaron miles de romances. Yo decía, si supieran que estoy llorando todos los días de mi vida y no me puedo levantar de la cama, con depresión, no quiero ni imaginarme lo que es un divorcio tóxico con padres que no se llevan, con chicos que lloran y que sufren. Digo, siempre primero, son los chicos”.

Viviana Canosa: “Yo me considero una mina empoderada. Los divorcios son muy desesperantes. Yo estuve deprimida cinco años habiendo tomado la decisión”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

¿WANDA NARA O LA CHINA SUÁREZ? VIVIANA CANOSA TUVO QUE ELEGIR Y SORPRENDIÓ A TODOS

En medio de la polémica que siguen despertando Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez, Viviana Canosa no le esquivó a los posteos que compartió la parejita en las últimas horas y fue contundente con su opinión al aire.

“Veo una foto de Icardi con La China (se refiere a su último posteo desde Milán) y leo ‘qué lindo el amor’”, comenzó diciendo la conductora de Viviana en vivo, el programa que conduce por eltrece, mientras leía el posteo que el futbolista le dedicó a su novia.

“Y él le dice ‘Un viaje fugaz, hermoso y especial, no por el destino, sino por la persona que tenía a mi lado. No voy a parar nunca de agradecerte por ser mi compañera en cada camino, en cada batalla. Que la vida nos siga iluminando. Cuando uno hace las cosas con excelencia, recibe resultados que hablan por sí solos, doy fe‘”, agregó.

China se cambió en look y la compararon con Wanda. Foto: IG | wanda_nara | sangrejaponesa

Y cerró, sin vueltas: “Lo tengo que decir, yo soy muy team China e Icardi. Me encanta esa pareja, tengo que decirlo. Y me molesta mucho cuando todas las minas salen a criticar a La China Suárez porque estuvo con este o con el otro”.