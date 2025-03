Este Martes Majo Martino logró dar con Mauro Icardi y la China Suárez en su estadía en Milán, donde el futbolista viajó para participar de la primera audiencia de su divorcio de Wanda Nara, y donde, según la cronista, “llegó con una cara y se fue con otra”.

El objetivo de Icardi era tomar ventaja de que Wanda Nara, si bien había aceptado que el proceso se llevara a cabo en el país natal de las hijas que tuvo con Icardi, y presentar las pruebas de tres supuestas infidelidades de Wanda Nara en ese país, donde el adulterio es una contravención.

Majo logró encontrar a Icardi en una gris mañana de Milán y le preguntó para Puro Show “del uno al diez ¿cuántas ganas tenés de separarse de Wanda?”. Ante la sola sonrisa de Icardi, Majo aprovechó para preguntarle si quería casarse con la China pero el futbolista, fiel a su estilo, la ignoró y entró a los tribunales.

Mauro Icardi y la China Suárez en Milán (Foto: Instagram @mauroicardi)

MAURO ICARDI FUE A LOS TRIBUNALES DE MILÁN CON UNA CARA Y SE FUE CON OTRA

Majo Martino detalló cómo Mauro Icardi se presentó ante la audiencia: “Entró con un gesto gentil, sonriente y de buena onda”, afirmó la cronista desde Milán. Icardi, quien optó por no ofrecer declaraciones, se mostró amable y simpático durante su llegada. “Estuvo casi una hora declarando”, agregó Majo.

Sin embargo, el clima cambió cuando Icardi salió del encuentro. “Cuando salió, su semblante había cambiado. Lo vi con una actitud distinta, más serio y con un semblante más serio. Incluso salió por una puerta diferente”, comentó Majo.

La cronista detalló que el futbolista del Galatasaray no tenía la misma actitud amigable que al principio: “Salió con otro gesto en su cara, no tan simpático y con un poco de mal humor”. “La entrada fue sonriente, me saludó y estaba de buena onda, pero después de la audiencia, su gesto fue completamente diferente”

