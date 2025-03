En las últimas, se hizo viral un video que muestra una de las peleas más tensas que se dio en Gran Hermano 2024 entre Luz Tito y Katia “La Tana” Fenocchio y que podría terminar en sanción si se comprueba que hubo violencia física.

En las imágenes, que publicó la cuenta de X (antes Twitter) @TronkOficial, se ve a Luz y La Tana discutiendo acaloradamente hasta que se ve a la joven oriunda de Jujuy apoyar su mano en el cuello de su compañera, sin quedar claro si la agarra con fuerza o la empuja.

Así fue el polémico ida y vuelta entre las chicas:

Foto: Captura de video de X (@TronkOficial) Por: Fabiana Lopez

Tana: -¿Por qué me tenés que contestar así? No me hagas idiot... porque yo no te estoy faltando el respeto, bolud… Y no me hagas así con la mano.

Luz: -¡Bajame la voz! Y te alejás de mí, ¿escuchste?

T: -A mí no me gritás. ¡A mí no me empujás! Atrevida, ¿qué me tenés que empujar? ¡Porque sos atrevida!

L: -¡No grités!

T: -Me gritaste y me empujaste, ¡sos una atrevida!

¡Qué momento!

Foto: Captura de video de X (@TronkOficial) Por: Fabiana Lopez

EL COMENTARIO DE ULISES Y CHIARA QUE DESPERTÓ INDIGNACIÓN TRAS LA SALIDA DE LUCIANA DE GRAN HERMANO

Luego de que Luciana Martínez se convierta en la nueva eliminada de Gran Hermano 2024 (tras quedar mano a mano con Chiara Macuso), la participante que sigue en juego y Ulises Apóstol generaron indignación con la conversación que mantuvieron después de conocerse estos resultados.

“Nosotros nos quedamos solos hace rato, ¿pero estos tres?”, fue el comentario que hizo Ulises, haciendo referencia al ‘Tridente’ (como se conoce al grupo de Luciana, Luz Tito y Santiago “Tato” Algorta) y que rápidamente se hizo viral en las redes.

Tras escucharlo, Chiara tomó la palabra y redobló la apuesta: ”Son dos ahora, son el ‘bidente’“, lanzó, en referencia a que son una dupla. Y Ulises cerró, dando que hablar con sus palabras: ”Claro, tienen dos dientes“.