Luego de las repercusiones que despertó la fuerte acusación que hizo el peluquero de Julieta Poggio, Pablo Verxelitaki, (quien la acusó de querer excluir a otras figuras, entre ellas, a su excompañera de Gran Hermano, Coti Romero), la joven recogió el guante y respondió sin filtro.

"No sé para qué le doy de comer a estos fantasmas, me parece que no está bueno que se cargue el trabajo que hacen otros estilistas con mi pelo. Lo escraché porque es muy mala persona", lanzó Julieta, en una nota que dio a Puro Show.

Además, Poggio se refirió a la reputación del peluquero y descartó que sus acusaciones tengan fundamentos: "En Tucumán está súper escrachado por ‘garca’. Si tiene una prueba, que la muestre. Me cancelaron con eso, hay chats truchos".

Foto: Instagram (@poggiojulieta)

Por último, la entrevistada dejó en claro que no tomará acciones legales contra el estilista: "La verdad, no tengo energía ni ganas, el karma se ocupa. De esto, aprendo a no darle de comer a los muertos".

Foto: Instagram (@verxelitakipablo)

JULIETA POGGIO BLANQUEÓ SU RELACIÓN CON FABRIZIO MAIDA

Luego de los rumores que surgieron sobre su relación, Juli Poggio decidió confirmar su romance con el modelo Fabrizio Maida, a través de unas postales que compartió en las redes desde su estadía en Bariloche.

La exparticipante de Gran Hermano se mostró muy acaramelada con el joven y no dudó en compartir con sus seguidores el gran presente que atraviesa con las fotos que plasmó en Instagram Stories junto a un emoji de un corazoncito.

Por su parte, Fabrizio también dejó huella de este vínculo al repostar la publicación de Juli y despertó el estallido de los seguidores, quienes siguen de cerca el día a día de su ídola.