Con la sinceridad que la caracteriza, Julieta Poggio sorprendió a sus compañeros de Rumis, stream de La Casa, al contar que tuvo una fuerte descompostura estomacal tras darse un atracón con chinchulines en una parrilla.

La modelo y exparticipante de Gran Hermano 2022 contó que salió a comer y, fan de dicha achura, comió como entrada y plato principal solo chinchulines, lo que le generó un gran malestar.

Foto: captura de pantalla del stream Rumis, La Casa streaming.

QUÉ DECIDIÓ JULIETA POGGIO TRAS DARSE UN ATRACÓN CON CHINCULINES

“Tuve muchos vómitos. No hay nada más feo que vomitar, chicos”, comenzó diciendo Julieta en el stream, aún con descompostura.

Acto seguido, contó la tajante decisión que tomó tras su paso voraz por la parrilla: “Ya decidí que voy a hacer un cambio en mi vida. De verdad, tengo que empezar a comer bien. Me voy a pedir viandas para alimentarme bien. Tengo que hacer un cambio porque estoy muy mal de la panza”.

“Me alimento como el culo, como muchas salchichas, patitas, alimentos procesados. El cuerpo avisa todo. El cuerpo habla”, asumió Poggio.

Cuando un compañero de Rumis le pidió que mencione la comida que le cayó mal, Julieta concluyó: “Me cuesta mucho decir la palabra porque me acuerdo del momento y me revuelve todo (simula una arcada). Comí chinchulines. Hay que tener cuidado con las achuras”.

