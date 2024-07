La historia de amor que comenzó Coti Romero con Nacho Castañares generó un acercamiento con Julieta Poggio, dejando atrás cualquier distanciamiento o chispazo que existió entre ellas en una época pasada.

Así lo explico Nacho en una nota que dio a Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece: “Si bien no tenían una relación de amistad, no es que se odiaban ni mucho menos. Son dos personas que son totalmente conscientes de que hay alguien, por al menos ahora, que estoy yo en el medio, que quiere mucho a ambas personas”

“En realidad no hay motivo para llevarse mal, además de que yo no esté en el medio. Y bueno, nada, se dio que se sigan, que arranquen a seguirse de vuelta en las redes, así que vamos bien”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Y cerró, a corazón abierto: “Estoy re contento. Juli es mi mejor amiga, Coti es mi novia, y la verdad que me pone feliz que por lo menos no haya nada puntual, que nunca lo hubo, pero que la gente creía que sí había. Y con estas cosas demostrar que no, que no había ningún quilombo”.

ASÍ FUE EL ROMÁNTICO PEDIDO DE NOVIAZGO DE NACHO CASTAÑARES A COTI ROMERO

Finalmente, Coti Romero y Nacho Castañares le pusieron un punto final a su relación sin títulos para pasar a ser oficialmente novios.

Muy contentos por esta nueva etapa en pareja, mostraron en Instagram cómo fue que él le propuso a ella ser su novia. “¡Le dije que sí!”, anunció la expareja de Alexis “Conejo” Quiroga, que supo ser amigo de Nacho antes y después de su paso por el reality de Telefe.

Foto: Captura de Instagram Stories (@cotyrommero) Por: Fabiana Lopez

Castañares le preparó a Coti un diálogo entre velitas y pétalos de rosas sobre la cama junto a la pregunta “¿querés ser mi novia?” hecha en papelitos de colores. Además, sumó globos rojos y peluches. Enternecida, ella compartió la imagen de la sorpresa y contó que aceptó la propuesta.