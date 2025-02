Julieta Poggio volvió a mostrarse feliz por el vínculo abierto que mantiene con su novio, Fabrizio Maida. “Me encanta, para mí no tiene vuelta atrás. Te genera mucha confianza porque decís toda la verdad hasta donde cada uno quiere saber”, explicó al aire en Rumis.

Acto seguido, aclaró qué la llevó a tener un vínculo open mind, haciendo hincapié en que le gusta estar con otras personas, pero que ama profundamente a su novio.

Juli reveló en Rumis cómo es su relación abierta. Foto: IG | @rumis_official

“Esas personas no me interesan, no las amo, entonces sé que él lo hace con otra intención porque el amor que nos tenemos es muy grande. No me voy a desenamorar por chaparme un pibe”, sentenció antes de hablar cómo cuidan la salud sexual en la pareja.

JULIETA POGGIO REVELÓ CÓMO CUIDA LA SALUD SEXUAL EN SU PAREJA ABIERTA

Julieta Poggio reveló los recaudos que tomaron con Fabrizio Maida para que su vínculo open mind funcione.

“Para mí las relaciones abiertas tienen un vacío legal, la salud sexual”, comentó una de las panelistas al escuchar a Juli, que admitió tener intimidad con diferentes personas

“¡No, no, no! Eso es una regla número uno. Se tiene que cuidar sí o sí, nosotros también nos cuidamos”, indicó la modelo, deslizando que usan preservativo, como corresponde.