En los últimos meses, Wanda Nara le ha estado reclamando a Mauro Icardi una millonaria cifra por la manutención de sus hijas, aduciendo no tener los medios para mantenerla, pero en las últimas horas surgió una nueva polémica cuando se supo que le compró una camioneta de alta gama al detenido Elías Piccirillo.

En Intrusos, el panel debatió primero sobre la osada maniobra de PIccirillo de poner en venta una camioneta de lujo que le habría prestado el empresario Francisco Hauque. “Se la pide prestada por dos o tres días. A la semana, Elías se comunica con Hauque y le dice: ‘tu camioneta la vendí’”, contó Paula Varela.

“‘¿Cómo que la vendiste? ¿A quién se las vendiste?’, le dice Hauque a Elías. ‘Se la vendía a Wanda Nara’, le responde”, agregó Paula. “Esta camioneta, Elías la vendió tres veces. Él la vendía pidiendo un adelanto. Otro damnificado sería el padre del Kun Agüero, que habría pagado dos cuotas. Después, Elías desaparecía y no atendía el teléfono”, cerró.

QUÉ DIJO KARINA IAVÍCOLI SOBRE EL MONTO QUE HABRÍA PAGADO WANDA NARA A ELÍAS PICCIRILLO POR UNA CAMIONETA QUE NO ERA DE ÉL

Tras escuchar a Adrián Pallares contar que Wanda cayó en una modalidad para vender autos carísimos a mitad de precio, Karina Iavícoli entrelazó la información y estalló. “Wanda le dijo a la justicia que no tenía para darle de comer a los hijos, pero sí tenía para dar en efectivo los 200 mil dólares”, dijo, mientras le corregían la cifra a 250 mil dólares.

Instantes después, Rodrigo Lussich recordó el doloroso momento que pasó Wanda Nara en Paraguay cuando le tiró uno de los puntos de su intervención quirúrgica en medio de su recital, y Karina volvió a la carga tras escuchar que la mediática habría percibido 30 mil dólares.

“Aparte que me parezca una rascada, que es mi opinión y puede no importarle a nadie, lo que no entiendo, y esto es en serio, es que ella no tiene plata, no tiene tiempo, porque todo lo que necesita es quedarse a cuidar a los hijos”, recordó.

“Te vas a Paraguay. Ni siquiera es que te quedás en tu propio país. Se te ve espléndida, recién operada, está hermosa, lo que digo es... ‘¿y las hijas?’ ¿A vos te parece que necesita viajar a Paraguay por 30 mil dólares? Tiene 100 de propiedades, y tal vez tenga más, en las que ella percibe, porque no le da la mitad de lo que le corresponde a Icardi (…) de 8 mil, 10 mil dólares por mes de cada una”, cerró.

