Este sábado Wanda Nara se presentó por primera vez en Paraguay en medio de fuerte rumores de crisis con L-Gante luego de que el cantante confesara que le cuesta mucho hablar con ella desde hace varios días.

El miércoles, Elián presentó su nuevo tema en colaboración con Mar Lucas, y allí confesó lo poco que ha podido hablar con la mediática desde que ella volvió de Turquía. Pero además, la cuenta de Twitter/ X @elejercitodeLAM mostró este domingo cómo fue la llega de ambos a Paraguay.

“Wanda y L-Gante llegando al hotel en Paraguay. Ni bola”, escribieron en la publicación en la que se puede ver al cantante y la mediática bajando de sus camionetas y entrando por separado al lugar de hospedaje, sin dirigirse la palabra en ningún momento.

EL RECITAL QUE DIO WANDA NARA JUNTO A L-GANTE NO ESTUVO EXENTO DE BLOOPERS

Finalmente llegó la hora de la presentación junto a L-Gante en el festival Cumbiasónico en el SND Arena de la nueva versión de Amor verdadero que el cantante hizo de una forma bastante fría y lejana para con la mediática, una distancia que los fans notaron rápidamente y lo hicieron saber a través de las redes sociales mostrando los videos alusivos.

Wanda se presentó luego de manera solista. “Tenía un montón de ganas de conocer Paraguay. No puedo creer cuántos son. Me emociona mucho. Estuve a punto de no venir. Saben que estuve con algunos problemas personales, pero las mujeres somos fuertes”, dijo en referencia a sus escándalos Mauro Icardi.

Más tarde Wanda entonó temas como Bad Bitch y Money, durante el cual tuvo un traspié intentando hacer un truco coreográfico que no tuvo el mejor final. Mirá el video para ver qué le ocurrió.

LAS FOTOS DE LA PRESENTACIÓN EN VIVO DE WANDA NARA Y L-GANTE EN PARAGUAY

