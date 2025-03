A casi una semana del escándalo de Mauro Icardi y Wanda Nara en el Chateau Libertador, L-Gante rompió el silencio y habló de su presente sentimental con la conductora, en medio de rumores de distanciamiento y se refirió al comportamiento del futbolista.

“¿Estás en pareja con Wanda?”, le consultó el notero de LAM a Elián Valenzuela, en la juntada que hizo con la cantante española Mar Lucas en el Planetario, en la antesala del lanzamiento de la canción Readyactiva.

Con palabras ambiguas, L-Gante respondió: “Todo en orden. Ahora mismo estoy pensando en que el tema salga y explote. Yo me replanteo las cosas una sola vez y la vida sigue”.

Ante la insistencia de los cronistas por saber si sigue junto a Wanda, el cantante de RKT respondió con humor: “Todos los días me están preguntando eso. Yo no me enteré de ningún problema. Ahora le pregunto”.

QUÉ DIJO L-GANTE DE LA CONDUCTA DE MAURO ICARDI EN EL CHATEAU, LA NOCHE DEL ESCÁNDALO

En ese marco, el cronista de Ángel de Brito le preguntó por la noche en la que Mauro Icardi fue al Chateau a buscar a sus dos hijas, luego de 60 días sin verlas, y terminó interviniendo la policía por el conflicto que se desató.

“Una opinión de Mauro, de su comportamiento esa noche en el Chateau”, le consultaron a Elián.

Sin ánimo de meterse en la polémica, respondió: “No sé cómo se habrá comportado, pero le deseo lo mejor. Que pueda ordenar su vida”.

