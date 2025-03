Mar Lucas llegó a la Argentina con el claro fin de promocionar Readyactiva, la canción que hizo junto a L-Gante y verá la luz el 20 de marzo.

Pero la artista española se encontró con un explosivo escenario mediático, tras el rumor de separación del cantante de RKT de Wanda Nara. A lo que se le sumó la guerra interna y pública de Wanda con Mauro Icardi y China Suárez.

En ese contexto, Mar Lucas le dio una entrevista a Mujeres argentinas, el programa de eltrece que conduce María Belén Ludueña, y vivió una incómoda situación al aire.

La cantante se fastidió por la insistente comparación con la China Suárez, se plantó en vivo y la nota terminó bruscamente.

QUÉ DIJO MAR LUCAS DE LA COMPARACIÓN CON LA CHINA SUÁREZ

Virginia Gallardo: -Mientras se desataba el escándalo de Wanda Nara con Mauro Icardi en el Chateau Libertador, L-Gante lanzaba una nueva canción con quien la gente la apoda ‘la nueva China Suárez’. Se llama Mar Lucas, es española, es influencer. Tiene 15 millones de seguidores en TikTok.

María Belén Ludueña: -Ahí la tenemos a Mar Lucas… ¿Cómo estás?

Mar Lucas: -Bien, bien.

Ludueña: -La verdad es que son iguales. Miren lo que es la foto de Mar Lucas con la China Suárez. Pero lo primero que te queremos preguntar es ¿quién te convoca para la colaboración con L-Gante?

Mar Lucas: -Primero, y con todo respeto, la China es preciosa. La adoro. Físicamente es maravillosa, pero no me gusta que la gente esté todo el rato diciendo “la doble, la doble, la doble”.

Ludueña: -Te recontra banco porque detrás tuyo tenés un carrerón. Lo que nos llama la atención es que te pareces a la China Suárez, pero sos una gran cantante. Sos de España. Pero también queremos saber ¿quién te convoca para cantar con L-Gante?

Mar Lucas: -La colaboración se dio natural. A él le enseñaron mi canción, la escuchó, le encantó y se sumó. A mí me mandaron la canción ya con él grabada. Él se grabó en su casa. Me encantó. La canción la hice hace como tres años.

Gallardo: -Sabemos que sos española, por ahí no estás al tanto de por qué se te relaciona con la China Suárez acá, en Argentina, y por qué es polémica la colaboración con L-Gante, quien en medio de rumores de separación de Wanda Nara sale tu single con él. ¿Entendés ese problema o estás ajena a lo que ocurre acá?

Mar Lucas: -La verdad es que no estoy tan enterada. Algo, obviamente, estoy enterada, pero vengo a hablar de mi música, de la canción, que también es por lo que he venido a la Argentina dos semanas. Además de disfrutar del país que me encanta, de la gente que me encanta, y promocionar mi canción que es increíble. Pero de chisme, no... Simplemente me relacionan (con L-Gante) porque me parezco a alguien.

Vale recordar que en 2023, Mar Lucas fue vinculada sentimentalmente con Rusherking, exnovio de China Suárez, y las comparaciones entre ellas no tardaron en sonar en la prensa argentina.

Hoy la canción que hizo con L-Gante la volvieron a poner en dicho lugar y la figura de España no dudó en poner los puntos sobre las íes al sentirse incómoda en la entrevista.

