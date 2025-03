L-Gante presentó su nuevo tema junto a Mar Lucas en el Planetario y allí habló de su cercanía con la cantante española, los rumores de crisis con Wanda Nara y hasta le dio un consejo a Mauro Icardi tras la escandalosa incursión en el Chateau Libertador.

“La estoy secundando en Argentina”, dijo Elián sobre las versiones de que hubo un acercamiento con la cantante española. “Estamos haciendo un poco de trabajo ahí, compartiendo, la colaboración que se viene”, agregó.

Sobre el avistamiento con Iara Miranda, Elián aseguró que “solo es una amiga” y que con Wanda Nara “está todo en orden”. Sin embargo, cuando le consultaron si espera algo a futuro con la mediática, él respondió: “ahora mismo estoy pensando en que el tema salga y explote” de manera bastante fría.

“Todos los días me estaban preguntando eso, pero yo que no me enteré de ningún problema. Se rumoreó mucho de la foto. Hay muchas noticias, pero la verdad...”, agregó el cantante, que le deseó a Mauro Icardi “lo mejor” y que “que pueda ordenar su vida”.

LAS FOTOS DE L-GANTE JUNTO A MAR LUCAS EN EL PLANETARIO EN MEDIO DE RUMORES DE CRISIS CON WANDA NARA

