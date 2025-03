L-Gante reaccionó al escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el Chateau Libertador, cuando el futbolista, el día que le tocaba reencontrarse con sus hijas, se dirigió al departamento de su ex con Isabella en brazos y sus perros.

El conflicto terminó con la policía en el edificio, Wanda gritando “auxilio” y la nena visiblemente afectada. ¿El motivo? Mauro no quería llevarse a los perros. Entonces, intentó dejárselos de nuevo a Wanda para dirigirse solo con sus nenas a su casa. Sin embargo, todo terminó el escándalo.

L-Gante habló de Wanda y Mauro. Foto: IG | lgante_keloke

En este contexto, Juan Etchegoyen se comunicó con L-Gante para conocer su opinión sobre esta situación, en medio del rumor de separación de Wanda por las sensuales selfies que se filtraron de ella, que no habrían estado dirigidas a él.

¿QUÉ DIJO L-GANTE SOBRE EL CONFLICTO ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI?

L-Gante habló del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el Chateau Libertador.

“No me gusta opinar de esos temas ajenos, pero como espectador podría decir que me parecen ‘irregularidades’”, expresó en Mitre Live sobre el escándalo, negándose a confirmar su separación de Wanda y su romance con Mar Lucas, la ex de Ruherking.