Días atrás La Joaqui, que hace poco se mostraba feliz por su gran presente profesional y personal, se enteró de una terrible noticia que afecta su carrera. Y les pidió colaboración a sus fanáticos para revertir la situación.

“Me costó toda la vida dejarle a mis hijas lo que la vida no me pudo dejar a mí, me despedí de todas mis canciones, que eran el recordatorio de todos los sueños que cumplí, que pasaron a ser los sueños que adquirió alguien más, sacándoles el valor y poniéndoles un precio...”.

“Esta vez me toca compartir una tristeza como consecuencia de una larga historia de maldad que me toca vivir en silencio”.

“Acá solamente comparto felicidad con ustedes, pero esta vez me toca compartir una tristeza como consecuencia de una larga historia de maldad que me toca vivir en silencio. El trabajo de mi vida es mi música, pero el premio más grande es el amor de ustedes”, sentenció la cantante, antes de revelar qué le pasó.

Foto: Instagram oficial de La Joaqui.

¿QUÉ LE PASÓ A LA JOAQUI?

“Perdí mi canal de YouTube y junto con él obras que llevaban pedacitos de mi alma, los quiero invitar a seguir acompañándome y sumándose al nuevo...”.

“Me sentí muy mal cuando las personas que me hicieron mal se sintieron mal y eso es lo que siempre nos va a tener en la vereda de enfrente, lo único que no pudieron quitarme son mis ganas de soñar y de ser buena persona. Si hay que empezar de 0, se empieza”, sentenció, esperanzada.

La Joaqui en Los TikTok Awards 2025

CUÁL ES EL NUEVO CANAL DE YOUTUBE DE LA JOAQUI

Todo esto que escribió fue para dar inicio a su nuevo canal de youtube: @Medicenlajoaquii

En otra historia publicó un screenshot donde tachó el nombre de quien la estafó y que hoy es el propietario de todas sus canciones, a pesar de esta situación triste y dolorosa para la artista escribió: “Tener la herramienta para arruinarle la vida a las personas que partieron al medio la mía y elegir no hacerlo, es lo que nos diferencia como personas. El truco en esta vida, es volverse fuerte de corazón sin perder la dulzura del alma”.