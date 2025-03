El debut de Yanina Latorre como conductora de su propio programa, Sálvense Quien Pueda, que se emitirá justo antes de LAM, es inminente.

En este contexto, la “angelita”, que seguirá formando parte del ciclo de Ángel de Brito, reveló qué famosa aceptó ser panelista a su programa.

Yanina Latorre reveló qué famosa será su panelista. Foto: IG| yanilatorre

Lo que más llamó la atención es que esta persona, que se suma al panel conformado por Lizardo Ponce y Fede Popgold, también es su actual compañera en LAM.

¿QUIÉN SE SUMA COMO PANELISTA AL CICLO DE YANINA LATORRE?

Yanina Latorre reveló que Ximena Capristo será panelista de su programa.

“Me encanta la negra. No le entran las balas, es mentirosa, mala, me saca de quicio, pero bueno, yo quiero un show televisivo, no quiero tomar mates con ella”, sentenció en LAM, contenta por lo que viene.