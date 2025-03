Migue Granados no dejó pasar la repudiable actitud que tuvo Eial Moldavsky con Lali Espósito en uno de los programas de su canal Olga.

Si bien el integrante de Sería Increíble no nombró directamente a la artista, el nivel de detalle en su relato, sumado a la musicalización del momento y la acotación de Homero Pettinato, quien sin rodeos mencionó a Lali, colocaron a Espósito en el centro de la anécdota hot de Eial.

Avergonzado por lo sucedido, Migue llamó a la actriz y cantante para ofrecerle sus disculpas y, en nota con Intrusos, Granados contó qué dijo Lali al respecto. “Está re caliente”, aseguró el miembro de Olga.

QUÉ DIJO LALI ESPÓSITO EN PRIVADO DE LOS REPUDIABLES DICHOS DE EIAL MOLDAVSKY

Notero: -¿Con Eial hablaron puertas adentro o delegaste este tema?

Migue Granados: -Hablamos. Eial se quería pasar después de lo que pasó. A mí me dio mucha vergüenza también.

Notero: -¿Vos le pediste que salga hablar? Que dé disculpas públicas.

Migue: -No, no. Yo no le pedí, él lo hizo porque quiso y porque lo sintió. Yo hablé con Lali. Por ser de acá (Olga), le pedí perdón. Aparte para mí Lali es la uno. La hemos llamado para conducir formatos que compramos acá. La amo. Me quería morir. Encima esto fue con ella, que ha venido las veces que la necesitamos.

Notero: -¿Lali entendió?

Migue: -A mí sí me entiende, pero ella está caliente con los que fueron. Es entendible, tiene razón la piba.

Notero: -De hecho, dejó de seguir en redes a Nati Jota y Eial...

Migue: -Lo vi en las redes. Está en todo su derecho. Tiene razón. Es una vergüenza.

Vale aclarar que Eial Moldavsky le pidió disculpas públicas a Lali Espósito y aseguró que la anécdota sexual que contó en stream, con desagradables detalles, jamás sucedió.

