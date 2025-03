Los desubicados comentarios de Eial Moldavsky en el stream de Olga sobre sus presuntos encuentros sexuales con Lali Espósito indignaron a más de un integrante de la farándula.

Incluso la propia actriz y cantante expresó su enojo en privado y lo dejó de seguir en Instagram.

Eial fue fuertemente cancelado en las redes sociales, pese a no haber nombrado nunca a Lali en su desagradable relato. Sí usó palabras que hacían alusión a la famosa, como sus canciones.

Homero Pettinato fue quien mencionó con nombre y apellido a Espósito y Moldavsky no solo no lo negó, siguió tocando el tema de manera machista.

En ese marco, Tartu y Sabrina Rojas se metieron en la polémica en Pasó en América y la conductora no solo se puso del lado de la artista, también fue letal con el hijo de Roberto Moldavsky.

SABRINA ROJAS SE METIÓ EN LA POLÉMICA DE EIAL MOLDAVSKY

Tartu: -Homero Pettinato participó e incentivó las preguntas. E insisto, todo esto estaba hablado antes de que salga al aire. Betular se hizo el distraído.

Sabrina Rojas: -Él está hablando de un supuesto y de alguien, pero ellos son los que dicen “¿y hay penetración?”, “¿y durmió desnuda en tu cama?”. Ellos ponen a la mujer en ese lugar… Si ellos hubiesen hablado de otra mujer, que no sea del nivel de Lali, hubiese pasado. Nadie hubiera juzgado.

Tartu: -Vos lo hubieras destrozado. Te parabas acá y pedías la cámara uno.

Sabrina Rojas: -Yo sí. Y hoy venía manejando y pensaba que, si un tipo habla así de mí, de algo íntimo que tuvimos, es un desagradable, cuasi violento.

Natalie Weber: -¿No la están haciendo demasiado grande? El tipo no la nombró a Lali. Y cuando pidió disculpas dice que es una historia que no existió… Escuché cosas peores y no hubo cancelación. Todos le chupan el culo a Lali…

Sabrina Rojas: -Sí entiendo que si es Lali y ella sabe que eso existió y pasó que ella no lo quiera ni ver.

