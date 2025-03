El estreno de Mirtha, el mito, la obra con la que José María Muscari homenajeó a Mirtha Legrand en el Palacio Libertad, tuvo un comienzo de lo más accidentado cuando Natalia Lobo se descompensó en el escenario y tuvo que ser atendida por médicos.

De acuerdo a lo que le contó Fede Flowers a Ciudad, la función transcurría con normalidad hasta que la actriz sufrió una caída que la dejó tendida en el suelo y boca abajo mientras interpretaba el tema A esa de Pimpinela.

De inmediato, las compañeras de elenco de Lobo se acercaron a ayudarla y se la llevaron a un sector del escenario mientras entre el público crecía la preocupación por la salud de la actriz. El propio José María Muscari, que estaba en primera fila, subió de inmediato a ayudar.

QUÉ LE PASÓ A NATALIA LOBO EN LA OBRA HOMENAJE A MIRTHA LEGRAND

Natalia recuperó la conciencia rápidamente para tranquilidad del público, y se fue del escenario por sus propios medios y frente a la ovación del público que de esa manera le reconoció su dedicación.

Ante esta situación Muscari a avisarle al público que, tras evaluar la situación de la actriz, decidieron no continuar con la obra. “Quédense tranquilos porque Natalia está bien. Vamos a llevarla a una guardia para saber si hay que vendarle la mano o enyesarla”, señaló.

“Esta situación que fue muy extrema… le bajó la presión y perdió el conocimiento pero ya está, está bien. Su intención es seguir, pero por supuesto que no puede seguir”, agregó el director, que explicó que la actriz fue atendida de urgencia en el Sanatorio Mater Dei.

QUÉ DIJO NATALIA LOBO DEL ACCIDENTE QUE SUFRIÓ EN LLA OBRA HOMENAJE A MIRTHA LEGRAND

Este domingo, y ya repuesta, Natalia Lobo habló con El run run del espectáculo y contó por qué sufrió el desmayo en escena. “Estaba en la función, me resbalé en una de las corridas de la coreografía, me apoyé con la muñeca, y me di cuenta y me la quebré en el instante”, reveló.

“Me agarré la mano, seguí, seguí, seguí. Pensé ‘si Diego (Maradona) jugó con el tobillo hinchado, yo sigo’. Pero pensaba ‘¿cómo voy a hacer las otras coreografías?’ Seguí, seguí y en un momento evidentemente el dolor me ganó y me desmayé”, agregó.

“Me llevaron a una guardia, tengo un yeso gigante, estoy esperando hablar con un especialista de manos, pero en la semana de carnaval está complicado, pero por lo que están viendo en las placas parece que hay una posibilidad que haya que operar porque está desplazado. Estoy bien, lo lamento en el alma”, dijo la actriz que espera volver para abril a la obra.

