Luego de que Santiago del Moro anunciara que los participantes de las últimas tres ediciones de Gran Hermano se podían postular para ingresar a la casa (tras la salida de Luca Figurelli), Daniela Celis sorprendió al revelar por qué no quiere entrar a la casa.

“No fue por el simple hecho de que tengo bebés. Eso fue lo primero que se debatió en casa y Thiago me dijo: ‘dale para adelante’”, reveló la pareja de Thiago Medina, con quien tiene a sus hijas Aimé y Laia, en un video que compartió en las redes.

“Tengo un montón de cosas que construí durante estos dos años, que se me están haciendo posibles en este momento de mi vida. ¿Por qué irme si tanto me costaron mis contratos, mis trabajos y todo lo que se viene?”, agregó.

Foto: Instagram (@danielacelis01)

“Soy súper afortunada. Tengo un montón de eventos, presencias, desfiles, soy embajadora de dos marcas. ¿Por qué no cumpliría si me costó tanto conseguirlo?”, sumó visiblemente feliz por su presente.

Y cerró: “Le voy a dejar mi lugar a otro postulante. Yo ya viví mi experiencia y entré tres veces a la casa. Soy más que feliz con todo eso. La posibilidad es inmensa, pero todo lo que pasa, pasa por algo. Y no hay mal que por bien no venga. Aparte, persevera y triunfarás”, expresó con sus características frases.

Cabe destacar que, en otra de las historias que compartió en su perfil, Daniela anunció que se sumará como panelista en el programa Patria y Familia que se emite por el canal de streaming Luzu. En el ciclo compartirá la mesa con Camila Mayan, Lucas Spadafora, Anita Espósito, Fede Popgold y Juli Castro.

DANIELA CELIS COMPARTIÓ UN VIDEO LLORANDO DESCONSOLADAMENTE Y PREOCUPÓ A SUS FANS

A pocas horas de que Santiago del Moro revelara que este martes no se iba a ver al aire Gran Hermano 2024 debido a que en su lugar se transmitirá el partido que disputarán Boca y Alianza Lima por la Copa Libertadores, Daniela Celis compartió el mal momento que pasó.

“Ay, chicos, hoy es el peor día de mi vida. No sé qué está pasando”, comenzó diciendo la exparticipante del reality de Telefe en un video que compartió en Instagram Stories donde se la ve muy angustiada y con lágrimas en los ojos.

“Vine acá, al canal, a trabajar y no hay stream porque hay partido. Vine al pedo, al pedo”, agregó. Y cerró, a flor de piel: “Y dejé mis bebés en casa (Aimé y Laia, frutos de su relación con Thiago Medina) y todavía no puedo desbloquear mi teléfono. No sé, no, te juro que no sé.

¡Qué momento!