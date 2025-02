A pocas horas de que Santiago del Moro revelara que este martes no se iba a ver al aire Gran Hermano 2024 debido a que en su lugar se transmitirá el partido que disputarán Boca y Alianza Lima por la Copa Libertadores, Daniela Celis compartió el mal momento que pasó.

“Ay, chicos, hoy es el peor día de mi vida. No sé qué está pasando”, comenzó diciendo la exparticipante del reality de Telefe en un video que compartió en Instagram Stories donde se la ve muy angustiada y con lágrimas en los ojos.

“Vine acá, al canal, a trabajar y no hay stream porque hay partido. Vine al pedo, al pedo”, agregó. Y cerró, a flor de piel: “Y dejé mis bebés en casa (Aimé y Laia, frutos de su relación con Thiago Medina) y todavía no puedo desbloquear mi teléfono. No sé, no, te juro que no sé.

¡Qué momento!

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@danielacelis01)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

PROFUNDO POSTEO DE DANIELA CELIS TRAS REVELAR QUE DEJÓ DE AMAMANTAR A SUS GEMELAS

En medio de la felicidad que vive con sus gemelas Aimé y Laia de 6 meses, frutos de su relación con Thiago Medina (a quien conoció y se enamoró en su paso por Gran Hermano 2022), Daniela Celis recurrió a las redes para compartir un profundo posteo.

“Voy a extrañar mucho ser su alimento, siempre soñé con dar el pecho. La vida me regaló momentos únicos y recuerdos que me van a quedar por siempre en mi corazón”, comenzó diciendo Daniela en una publicación que subió a Instagram Stories.

“Entiendo que fueron dos para amamantar, y mamá les dio hasta la última gota de leche, pero tenían que seguir creciendo sanas y fuertes, por eso dejé de forzar algo que dejó de funcionar, o simplemente dejó de salir”, agregó, junto a varias postales en la que se la ve amamantando a sus hijas.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01)

“También hay que soltar con el ‘puedo con todo’ o los mandatos sociales, de que si dejás de dar echo sos menos madre. Soy afortunada poder darle los 4 meses que les di y las sentí en mí”, agregó.

Daniela Celis: “Entiendo que fueron dos para amamantar, y mamá les dio hasta la última gota de leche, pero tenían que seguir creciendo sanas y fuertes, por eso dejé de forzar algo que dejó de funcionar, o simplemente dejó de salir”.

Y cerró, a corazón abierto: “Hoy entiendo que alimentar es más que amamantar. Es un momento de conexión donde fortalecés un vínculo, es darle amor, mimos y miradas que te llevás guardado en la retina para toda la vida”.