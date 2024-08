A seis meses de haber coronado su amor con Daniela Celis (a quien conoció en su paso por Gran Hermano 2022) con la llegada de sus gemelas Aimé y Laia, Thiago Medina sorprendió al revelar su decisión de someterse a una vasectomía para no seguir agrandando la familia.

Así lo explicó el propio joven en una nota que dio a Pronto: “Después de esta experiencia, nos recontra cuidamos. Igual, yo me voy a hacer la vasectomía en dos semanas, ya lo tengo decidido. Nos informamos los dos, no duele y tengo un vecino que se la hizo y me comentó que después de la operación pudo salir caminando sin problema. Es más, fuimos a jugar a la pelota y no le pasó nada”, comenzó diciendo el joven de 21 años.

Además, ante la consulta de por qué fue él quien se someterá a esta intervención, Thiago detalló: “Porque Dani ya pasó por mucho y volver a someterse a una operación nuevamente sería un montón para ella”.

“Todavía no se terminó de curar y volver al quirófano sería muchísimo. Le dije que no tenía problema en hacerme yo la vasectomía; encima me informé que es reversible y hasta podés congelar esperma, si querés, a futuro para tener otro hijo. Tiene un 60 por ciento de chances de ser reversible y por eso me lo haré yo. Estoy contento igual con mis dos hijas”, añadió.

De esta manera, el entrevistado dejó en claro que cerró la fábrica: “Por mí, sí. Ya está. Con Dani lo charlamos un montón y ella me decía que soy muy chico para decidir eso, pero yo estoy convencido de que, por ahora, no quiero tener más hijos. Tengo miedo, además, de que nos vuelvan a salir gemelas o mellizas”.

“No estamos teniendo muchas relaciones sexuales, casi ni tenemos te diría, porque los dos tenemos miedo de quedar nuevamente embarazados. Acabamos de tener a las bebas y el embarazo fue muy duro para Dani. Si llegaran a venir dos más, nos daría mucho miedo. Por eso, voy por la vasectomía y nos informamos mucho sobre el tema”, cerró.

DANIELA CELIS COMPARTIÓ SUS TIPS PARA MADRES PRIMERIZAS, A DOS MESES DE HABER DADO A LUZ A SUS GEMELAS

En medio de felicidad que vive después de que nacieran sus hijas Laia y Aimé, frutos de su relación con Thiago Medina, Daniela Celis compartió con sus seguidores (en marzo pasado) cómo vive esta nueva etapa de su vida como madre primeriza de sus gemelas y no dudó en compartir sus tips para aquellas madres que están pasando por su misma experiencia.

“Soy madre primeriza y hacerles upa no significa malcriarlas. Es mimarlas, contenerlas y generar una linda conexión”, se la escuchó decir a la exparticipante de Gran Hermano, en un video que subió a Instagram, en el que se la ve teniendo a upa a sus pequeñas.

“Soy madre primeriza y no hay que darles besos ni en las manos, ni en los cachetes. Soy madre primeriza y si fumás, mejor traete una muda de ropa porque si no, no las levantás. Soy madre primeriza y obvio que saco tips de TikTok”, agregó, divertida.

Y cerró en la publicación que cosechó muchos likes y mensajes cariñosos de sus seguidores: “Soy madre primeriza y solamente le hago caso al pediatra; a lo que dice la gente, no. Soy madre primeriza y no las despierto para comer, les doy cuando tienen hambre. Soy madre primeriza y cuando llegás, hay que lavarse las manos con jabón y después te ponés alcohol. Soy madre primeriza y obvio que les doy lactancia mixta, fórmula y teta. Soy madre primeriza y si estás enfermo, ni vengas”.