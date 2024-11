Daniela Celis estuvo en el streaming Bondi y cuando le preguntaron por el vínculo de Marcos Ginocchio con la China Suárez sorprendió con una frase que lo mandó al frente.

“¿Alguna vez Marcos te habló de la China?”, le preguntó Pepe Ochoa a la ex Gran Hermano, quien acorralada contestó: “No, es su amiga, no, no sé qué es”.

Daniela Celis en Bondi.

“Se puso nerviosa... yo sé que no es su amiga, lo sé de muy buena fuente”, insistió Pepe a la pareja de Thiago Medina, quien entonces lanzó: “Que sean felices todos con quien tengan que ser, está muy bien”.

La China Suárez y Marcos Ginocchio.

EL PROFUNDO DESEO DE DANIELA CELIS TRAS SE MAMÁ DE GEMELAS CON THIAGO MEDINA

En una nota con revista Pronto, Daniela Celis contó cuál es su profundo deseo desde que fue mamá de gemelas junto a Thiago Medina, a quien conoció en Gran Hermano.

“Salgo a trabajar todos los días para comprarles el techo a mis hijas, todo lo que hago es para comprar nuestra casa. Entonces, voy con ganas de darlo todo porque sé que es por y para ellas”, dijo la influencer.

