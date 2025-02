Carmen Barbieri explicó por qué le quiso dar un lugar como panelista a Morena Rial en Mañanísima, tras su detención por robo, luego de la entrevista íntima que hicieron el lunes pasado.

“La propuesta de laburo como panelista fue para incentivarla, para que aprenda lo que es el trabajo, el gusto por el trabajo”, argumentó la conductora en nota con El Diario de Mariana.

Y continuó: “Uno tiene que saber que trabajar es dignidad, que te da alegría. Vivir de tu trabajo es importantísimo, y no depender de que alguien te de algo”.

Sin embargo, Barbieri dio marcha atrás con el ofrecimiento laboral post entrevista y Morena no fue panelista como le había prometido al aire.

“Ojalá que Morena nos dé el ejemplo de que sí se puede recuperar y ser una persona de bien… Que no venga al programa fue una decisión mía”, expuso Barbieri.

Tras ser dada de baja a último momento de Mañanísima, la hija de Jorge Rial arremetió contra Carmen y manifestó que la usaron para tener rating.

EL DESCARGO DE MORENA RIAL CONTRA CARMEN BARBIERI

“Voy aclarar que yo no pedí ir al programa de Carmen, ellos me llamaron infinidades de veces, solo acepte porque quiero trabajar para salir de este mal momento”.

“Estoy intentando cambiar y que creí que esto era una oportunidad, pero la intención real fue que me usaron para el rating y como no resultó porque el programa ya está con fecha de levantamiento decidieron decir el monólogo”.

“Pero en la cara no me dijeron nada, porque quejas no podían tener, si en años tuvieron ese rating o fueron tendencia toda la mañana. Les deseo suerte en el próximo que encaren. Y si no les sirvió mi rating, QUE L0 DEMUESTRE”, cerró Morena en Instagram Stories.

