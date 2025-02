En medio de una entrevista telefónica con Puro Show, Luis Ventura ventiló una polémica historia de Jorge Rial que dejaría en evidencia que recibió “dinero en negro” de procedencia desconocida.

“También es famosa la historia de los alfajores en la mesa de Radio La Red. Vayan y pregúntenle a las autoridades de la radio”, comentó el periodista en medio de su entrevista con el programa de eltrece.

Y prosiguió a contar la historia: ”Un día terminó el programa Ciudad Gótica. Y bueno, Jorge había recibido una caja de alfajores (de una conocida marca marplatense)”.

“La había recibido en la recepción. Y bueno, regresó a la mesa, hizo el programa. Cuando terminó, se levantó, se fue y se le olvidó la caja”, agregó.

“Los muchachos que venían después, que era el programa de Gustavo López, abrieron la caja para comerse los alfajores que se había olvidado Rial a manera de joda...”

QUÉ HABÍA DENTRO DE LA CAJA DE ALFAJORES QUE LE ENVIARON A JORGE RIAL A LA RADIO

La conversación de Luis Ventura siguió con el panel de Puro Show y en ese momento el periodista develó qué había dentro de la caja de los famosos alfajores de la Costa Argentina.

- Y cuando abrieron la caja, no había alfajores.

- ¿Qué había?

- Había otra cosa.

- Billetes.

- ¿Dinero?

- Sí, obvio.

- Pero dólares, pesos... ¿de eso?

- Todo lo que está bien. Yo simplemente relato, ¿eh? No juzgo, no condeno, cada uno hace con su culo lo que quiere. Lo que yo digo, bueno, ahora no me hagan culpable a mí de situaciones que son completamente ajenas a proceder en líos y decisiones.