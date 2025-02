Wanda Nara viajó a Turquía para recibir el premio a la Mujer del Año e hizo un explosivo vivo en Instagram en el que habló de todo.

La conductora y empresaria no solo contó que no se hará presente en la casa que tenía en dicho país con Mauro Icardi porque “hay gente que no es de la familia (China Suárez)”, también reveló que se borró un significativo tatuaje de Maxi López por pedido del padre de sus hijas menores.

Foto: captura del vivo de Wanda en Instagram.

“No, nunca me borré ningún tatuaje”, le respondió Wanda a un seguidor, en alusión a la versión de que se había quitado algunos de los diseños que se hizo por Icardi.

Sin embargo, segundos después recalculó y reveló: “Sí, me borré un tatuaje que tenía de Maxi por pedido de un ex y, la verdad, me arrepiento. Es el papá de mis hijos”.

POR QUÉ WANDA NARA TIENE CUATRO GRUPOS DE WHATSAPP CON MAXI LÓPEZ

En buena relación con Maxi López, el padre de sus hijos Valentino, Constantino y Benedito, Wanda contó que tiene cuatro grupos de WhatsApp con su ex para poder tener comunicación diferencial con cada uno de sus tres hijos. Además de tener un grupo en el que están todos.

“Tengo cuatro grupos de WhatsApp con Maxi, lo veo constantemente. Tenemos uno: él, Coki y yo. Otro: él, Valu y Yo. Otro: él, Benchu y yo. Y otro con los tres nenes, él y yo”, compartió Nara, destacando el armonioso vínculo con su ex primer marido y arrepentida de haberse borrado el tatuaje que le dedicó cuando estaban juntos por pedido de Icardi.

