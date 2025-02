El abogado penalista Mariano Lizardo estuvo presente este martes en el estudio de Mañanísima y dio que hablar luego de que Majo Martino lo desvistiera en vivo para mostrar sus abdominales, lo que dejó impactada a Carmen Barbieri.

"Carmencita, mirá porque esto es para vos... señora, ¿usted tiene que lavar la ropa? ¡Lavela a mano! Permiso doctor..." ,dijo la panelista mientras le abría la camisa al abogado frente a cámaras.

Majo Martino y Mariano Lizardo en Mañanísima (Foto: captura de eltrece).

Tras verlo, la conductora quedó sorprendida y expresó a los gritos antes de ir a un corte: “¡Doctor! ¡El cuerpo del doctor!¡El cuerpo del doctor me quiero morir! ¡Vamos al corte!”.

Carmen Barbieri en Mañanísima (Foto: captura de eltrece).

EL PICANTE COMENTARIO DE CARMEN BARBIERI TRAS VER EL CUERPO DEL ABOGADO INVITADO A MAÑANÍSIMA

Luego del corte, Carmen Barbieri lanzó un comentario picantísimo en su programa de eltrece sobre el cuerpo del abogado Mariano Lizardo.

“Después de ver el cuerpo del abogado me agarró como... hace cuánto que no veo un cuerpo así. No sé si querrá mostrármelo otra vez después”, le dijo sin filtros la conductora.

Carmen Barbieri en Mañanísima (Foto: captura de eltrece).

“Federico no te asustes, no le vas a tener que decir papá por ahora”, agregó Carmen y Majo cerró filosa: “¡Pero vos le decís papito”.

