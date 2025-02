Andrea Frigerio se sumó al debate por la vuelta de Poné a Francella, luego de que Florencia Peña, que no está de acuerdo con la repetición del programa, y el Puma Goity, que sí lo está, discutieran en la mesa de Mirtha Legrand.

En este contexto, Andrea, que como Florencia y el Puma formó parte del ciclo, se mostró de acuerdo con que vuelva a estar al aire. “Si uno piensa que hay determinadas épocas y códigos de humor y lo acepta de esa manera... Si tenés ganas de verlo, lo ves, y si no está el control remoto y lo cambiás, nadie te obliga a mirarlo y hay ofertas varias para poder elegir”, sentenció.

Andrea habló de la repetición del programa y apuntó contra Julieta. Foto: IG | andreafrigeriook

“Con ese criterio de no poner algo que se hizo en los noventa u ochenta no podríamos ver muchas cosas, como Los Tres Chiflados, donde se la pasaban golpeándose y diciéndose gordo o petiso, hay que respetar el contexto. Tampoco se podría ver Casados con Hijos y ficciones que tienen otros códigos”, sumó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

ANDREA FRIGERIO FULMINÓ A JULIETA PRANDI

Andrea Frigerio apuntó contra Julieta Prandi, que formó parte de Poné a Francella -ciclo que se repitió y luego fue bajado de la programación -por sus dichos.

“No sé a qué se referirá Julieta Prandi al decir que vivió situaciones incómodas, me gustaría saber por qué lo dijo. Yo no he vivido situaciones complejas en ese programa ni en otro. Siempre viví un clima de armonía”, sentenció, picante.

“Yo no la pasaba bomba. Era mi primer trabajo. Había un montón de situaciones que quizás eran incómodas para mí”, había dicho Julieta, que hacía el sketch de “La nena”, en Puro Show.