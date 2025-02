En 2023 Morena Rial tuvo una de sus explosiones mediáticas y en ese pico de popularidad una empresa de alquiler de vehículos tuvo la idea de proponerle un canje que terminó de la peor manera: con la camioneta destruida y un macabro hallazgo en su interior.

“Morena no cumplió con lo pactado. Tenía que hacer un par de acciones con un auto. Ella hizo una sola acción y nada más”, contaron en LAM. Lucho, el dueño de la agencia en cuestión, contó que Morena se acercó a ellos a pedirles un vehículo y accedieron.

“Nosotros no prestábamos autos, pero en ese momento estábamos arrancando, y capaz que el canje servía”, explicó Lucho, que contó que, si bien el convenio era por tres días, la situación se extendió a tres semanas. “Por eso puse en el video viral que era una estafa”, contó.

Morena Rial (Foto: captura eltrece)

QUÉ MACABRO HALLAZGO HIZO EL DUEÑO DE LA CAMIONETA QUE LE PRESTARON A MORENA RIAL EN UN CANJE QUE TERMINÓ EN ESTAFA

“Cuando ella vino acá fue macanuda, grabamos un video y cumplió con lo pactado”, dijo el joven, que contó que Morena después los llamó diciendo que necesitaba unos días más porque tuvo que viajar a Colombia por el infarto que tuvo allí Jorge Rial.

“Me dijo ‘lo tengo guardado”, pero a la semana se borró de todos lados, y el auto no aparecía”, contó Lucho. “Hablamos con su abogado, Alejandro Cipolla, que nos dijo que iba a aparecer. Después llamamos a Ventura y Rial, que les dijo: “Morena es grande y se hace cargo de sus acciones”.

Así quedó el interior del auto de canje que Morena Rial tardó semanas en devolver (Fotos: capturas América TV)

Finalmente, el emprendedor llamó a Fernando Burlando, que le consiguió la ubicación del automóvil. “Va mi tío y sale la hermana de Morena con una factura y les dijo ‘yo le hice todo esto a la camioneta, si no me pagás no te la dejo sacar’”, agregó el joven, que contó que finalmente pudieron llevarse el vehículo.

“A la camioneta le faltaban piezas de adentro. La mugre que tenían los vidrios plumas de gallina en el baúl. No sabemos qué hacían ahí, pero que era un desastre”, dijo Lucho, que ante una sugerencia del cronista de LAM de que podría tratarse de un ritual umbanda coincidió con él.

