Débora Nishimoto, una de las actrices revelación del 2024 gracias a su papel en Envidiosa, reveló cómo nació su historia de amor con Esteban Lamothe, a quien conoció durante el rodaje y con quien compartió mucho tiempo, ya que hizo de su novia en la ficción.

La artista reveló que lo conoce hace más de 10 años. Sin embargo, en ese momento él estaba en pareja. “Yo ya lo había visto hace mucho. Después no me lo volví a cruzar y sabía que estaba de novio. Lo había visto hace diez años, me pareció un potro”, reveló en diálogo con Intrusos (América).

Débora y Esteban en Envidiosa. Foto: @deboranishimoto

Durante las grabaciones de Envidiosa, especialmente, durante las últimas semanas, comenzaron a hacer planes juntos más allá del trabajo. “No uso mucho el celular y con él estaba a full. Inventábamos planes juntos, buscábamos excusas para vernos después de que terminara la grabación”, contó la joven, quien comenzó siendo su amiga y luego se convirtió en su novia.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE DÉBORA NISHIMOTO Y ESTEBAN LAMOTHE?

Débora Nishimoto se mostró feliz por su noviazgo con Esteban Lamothe.

“Nos divertimos mucho juntos. A los dos nos gusta cocinar. Siento que cada uno expande el mundo del otro. Desde la literatura, la música…”, cerró, enamoradísima.