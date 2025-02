Lauty Gram habló por primera vez de su romance con China Suárez que siempre se mantuvo en las sombras, aunque se habían filtrado fotos juntos y hasta reuniones familiares.

Sin embargo, el cantante fue tajante a la hora de referirse a su ex ¿pareja? y reveló cómo fue su conflictiva separación.

“A ver, te pregunto por la China Suárez, pero porque hace no mucho vimos algunos posteos de ella, inclusive con vos, que se mostraba ella con vos. ¿Qué pasó, Lauti?”, le pregunto Alejandro Castelo, cronista del programa.

“Lo que pasó con ella yo creo que fue algo como pasajero, en mi edad fue algo como para ver qué onda, tener una experiencia, ¿viste? Pero yo creo que no me enamoré tampoco, ni flasheé un futuro con la mina, simplemente ambos sabíamos que iba a ser algo pasajero”, respondió.

Y agregó, contundente: “Ella lo sabía, yo lo sabía, y obvio que en la relación ella podía hacer sus cosas también, y yo podía hacer mis cosas. Y bueno, un día que yo hice mi cosa, se enojó y se pudrió, subió una historia bardéandome, y bueno, y ahí terminó todo”.

LA SORPRESIVA OPINIÓN DE LAUTY GRAM SOBRE LA POLÉMICA DE LA CHINA SUÁREZ, MAURO ICARDI Y WANDA NARA

En medio de todas las voces que se alzaron para opinar de la polémica que tiene como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez, Lauty Gram (que mantuvo un affaire con la actriz y cantante) sorprendió al dar su opinión sobre este tema.

“Que le metan porque es algo que les da mucha exposición”, opinó el músico en una nota que le dio a la radio marplatense FM Compacto 97.7.

Además, despejó todas las dudas sobre su vínculo con la China: “Quedó la mejor. La verdad que en el chisme no estoy metido porque estoy con otras cosas justo ahora, con la música y eso y no le estoy dando mucha bola”.

“Terminamos en una re buena onda con la mina, yo después de eso no hablé más nada. Imaginate que no hablo como hace seis meses con la mina”, siguió. Y sobre las historias que suele postear Yanina Latorre sobre esta polémica, se sinceró: “Veo las cosas que sube, pero me da pa… leer todos los textos que pone algunas veces. Así que capaz que me pierdo con la novela, pero bueno, es algo que a la gente le gusta ver y que a ella y su pareja les sirve”.

“Que le metan porque es algo que les da mucha exposición. Si te ponés a pensar, imaginate que todo el país está hablando de eso. Imaginate la publicidad gratis que tienen”, cerró Lauty, contundente.