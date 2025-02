Minutos previos a ingresar a la casa de Gran Hermano 2024, Lucía “Luchi” Patrone le confesó a Robertito Funes Ugarte qué participante del reality no le cae del todo bien.

Con naturalidad y simpatía, la joven cantante e influencer, novia de Lauty Gram, apuntó contra Ulises Apóstolo.

LUCHI PATRONE SE LA JUGÓ Y DIJO QUÉ PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO LE CAE MAL

Robertito Funes Ugarte: -¿Qué vas a hacer en esa casa con tanta?

Luchi Patrone: -No sé porque es la primera vez que estoy en una casa con tanta gente y, encima, que no conozco. Pero bueno, vamos a entrar y ver qué pasa, qué onda.

Robertito: -¿Quién no te cae bien de la casa?

Luchi: -No tengo a nadie que me caiga mal... Pero Ulises. Igual no es que me cae mal, no tengo (química).

Robertito: -¿Algo que digas “esto lo voy a hacer porque nadie lo está haciendo o siendo”?

Luchi: -Ser divertida, jugar con las cámaras y con la gente. Siento que le falta un poco de diversión a esa casa.