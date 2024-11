Lejos de pasar por alto la foto que compartió Wanda Nara donde se la ve muy cómplice con L-Gante y Jamaica, Tamara Báez (madre de la pequeña de 3 años que tuvo con el cantante) recurrió a las redes para compartir su furiosa reacción.

“No usen a mi hija, si son puro show. Me da mucho rechazo que usen a mi hija y la sumen en esa película que viven”, comenzó diciendo Tamara en un posteo que compartió en Instagram Stories, donde se ve otros comentarios de los usuarios en contra de la empresaria.

“Me da asco que una mujer haga eso teniendo tantos hijos”, agregó, en clara referencia a Wanda, que tiene a Valentino, Constantino y Benedicto con Maxi López; y a Francesca e Isabella, frutos de su matrimonio con Mauro Icardi.

Foto: Captura de Instagram Stories (@tamibaez222)

“De él no me sorprende nada, mañana está con otra y listo. Pero la única vez que la ve, tiren fotito, no va. Desubicada. Ni que tuvieras 20 años”, cerró la joven, sin ocultar lo mal que le cayó el gesto que tuvo la hermana de Zaira Nara en las redes.

¡Tremendo!

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

QUÉ DIJO WANDA NARA CUANDO LE PREGUNTARON POR SU DIVORCIO DE MAURO ICARDI

En medio de la incertidumbre sobre su presente sentimental junto a Mauro Icardi, con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella, Wanda Nara sorprendió al responder si va a iniciar los trámites de divorcio.

Todo comenzó con la pregunta al hueso que le hizo la cronista de Socios del Espectáculo, el programa que conduce Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por eltrece: “¿Vas a iniciar los trámites de divorcio?”.

“No sé, la verdad que no me quiero ocupar de eso. A mí ya me costó muchos años el primero y es como que me quedó un trago amargo”, fue la respuesta de Wanda. Además, habló de su experiencia personal con Maxi López, con quien tiene a Valentino, Constantino y Benedicto: “Hoy tengo muy buena relación con Maxi, pero es feo todo este proceso”.

Foto: Captura (eltrece)

“Entonces es como que yo no me quiero ocupar. Es una separación en buenos términos con alguien que no pide nada. En su momento a Maxi tampoco le pedí nada. Salieron a decir un montón de tonterías que no eran verdad”, siguió.

Wanda Nara: “No sé (si voy a iniciar los trámites de divorcio). La verdad que no me quiero ocupar de eso. A mí ya me costó muchos años el primero y es como que me quedó un trago amargo”.

Y cerró, firme con sus palabras: “Y lo importante es que la gente que estuvo o está conmigo sepa cómo soy yo. Después, todo lo que digan es parte de la imaginación, a veces del ambiente o de la gente que no me quiere”.