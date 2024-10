Lizy Tagliani logró una sorpresiva declaración de Wanda Nara sobre su relación con L-Gante, a pocas horas de que salieran a la luz nuevas imágenes de la conductora y el cantante de RKT bailando cómplices tras el fallo que salvó a Elián Valenzuela de ir a prisión por amenazas y privación ilegítima de la libertad.

En A la Barbarossa contaron que Wanda y L-Gante hicieron las paces tras un fuerte distanciamiento y el rumor de romance volvió a relacionarlos.

En ese marco, Lizy le mandó un mensaje a Wanda y obtuvo una inesperada respuesta, en la que dejaría entrever que siente cosas más allá de una amistad con el cantante.

EL MENSAJE DE LIZY TAGLIANI A WANDA NARA PARA SABER QUÉ PASA CON L-GANTE

“Hola amiga, yo estoy muy confundida. Ahora me dedico al magazine, a la actualidad, yo ya no puedo más, ya no sé si darle de baja en las redes sociales a L-Gante o si volverlo a subir”, dijo la artista, en el primer tramo del audio.

Y concluyó con una tremenda advertencia: “Me tenés muy desconcertada. Necesito una respuesta. ¿Qué pasó? ¿Están en amistad? ¿Hay más que amistad? Contestame algo porque te destrozo”.

LA RESPUESTA DE WANDA A NARA A LIZY TAGLIANI SOBRE SU RELACIÓN CON L-GANTE

Con el celular en mano, Lizy leyó en vivo la respuesta de Nara: “Tengo la respuesta de Wanda, y me dice: ‘Yo estoy confundida también. Somos muy amigos, jajajaja’”.

Jugando o no con el doble sentido, la empresaria y actual conductora de Bake Off Famosos no echó por tierra el rumor de affaire con L-Gante, pese a haber intentado reconciliarse con Mauro Icardi, pocos días atrás, cuando el futbolista estuvo en la Argentina.

