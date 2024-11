En medio de la incertidumbre sobre su presente sentimental junto a Mauro Icardi, con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella, Wanda Nara sorprendió al responder si va a iniciar los trámites de divorcio.

Todo comenzó con la pregunta al hueso que le hizo la cronista de Socios del Espectáculo, el programa que conduce Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por eltrece: “¿Vas a iniciar los trámites de divorcio?”.

“No sé, la verdad que no me quiero ocupar de eso. A mí ya me costó muchos años el primero y es como que me quedó un trago amargo”, fue la respuesta de Wanda. Además, habló de su experiencia personal con Maxi López, con quien tiene a Valentino, Constantino y Benedicto: “Hoy tengo muy buena relación con Maxi, pero es feo todo este proceso”.

Foto: Captura (eltrece)

“Entonces es como que yo no me quiero ocupar. Es una separación en buenos términos con alguien que no pide nada. En su momento a Maxi tampoco le pedí nada. Salieron a decir un montón de tonterías que no eran verdad”, siguió.

Y cerró, firme con sus palabras: “Y lo importante es que la gente que estuvo o está conmigo sepa cómo soy yo. Después, todo lo que digan es parte de la imaginación, a veces del ambiente o de la gente que no me quiere”.

WANDA NARA HABÍA CONFIRMADO QUE ESTÁ INTENTANDO RECONCILIARSE CON MAURO ICARDI

Wanda Nara habló con LAM sobre Mauro Icardi y confirmó que están intentando reconciliarse. “Sí, obvio que sí”, dijo tras ser consultada al respecto y sumó: “Para mí lo más importante es mi familia, lo dije siempre”.

“Voy a luchar siempre hasta el final por mi familia, como lo hice también en mi anterior matrimonio, a veces te va bien, a veces mal, no hay nada imperdonable que haya pasado entre nosotros, hay mucho amor”, remarcó la conductora.

Wanda Nara habló con LAM.

Así, Wanda cerró: ”Hay muchas mentiras que obviamente no ayudan a la relación y a veces nos afectan, pero yo creo que él sabe muy bien cómo soy yo, y yo sé muy bien cómo es él, y el amor está intacto, y la familia también”.