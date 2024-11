A menos de 24 horas de que Wanda Nara publicara en Instagram una foto con L-Gante y Jamaica, la niña que tuvo el cantante de RKT con Tamara Báez, el joven visitó a Carmen Barbieri en Mañanísima y definió con contundencia su vínculo actual con la exesposa de Mauro Icardi.

L-GANTE RESPONDIÓ SI WANDA NARA ES SU AMIGA O ES SU AMOR

Carmen Barbieri: -¿Wanda es tu amiga o es tu amor?

L-Gante: -En estas últimas fechas nos estamos viendo muy seguido. Tenemos la misma relación de siempre, que es especial.

Carmen: -¿Fue un flechazo de entrada?

L-Gante: -No tengo nada más para decir.

Carmen: -Ustedes de entrada tuvieron onda.

L-Gante: -Hubo un par de peleas por redes. Me tiró historias los días del juicio. Pero nada que me lleve a cortar la relación. Capaz de acá me voy para allá (para la casa de Wanda).

Carmen: -¿Vas a ir a verla? Se te iluminan los ojos. Te brillan más los ojos. Y te creo Elián.