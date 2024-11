L-Gante habló como nunca de su vínculo íntimo con Wanda Nara en su mano a mano con Carmen Barbieri en Mañanísima.

Incluso, el cantante de RKT reveló que desde que la exesposa de Mauro Icardi está a su lado cambió radicalmente su vida para bien.

“Con Wanda tengo una relación especial”, dijo Elián Valenzuela cuando la conductora le preguntó si Nara es su amiga o su amor, luego de mostrarse juntos en la noche porteña y el domingo juntos con Jamaica, la pequeña hija de L-Gante.

CUÁL FUE EL RADICAL CAMBIO DE VIDA DE L-GANTE DESDE QUE ESTÁ CON WANDA NARA

Carmen Barbieri: -A Wanda, ¿tenés qué demostrarle quién sos? ¿Ella te cree a vos?

L-Gante: -Normal. Yo soy espontáneo con todas las personas y, la verdad, con ella el último tiempo estuve bastante bien, bastante centrado, relajado. No me drogo más, no escabio más, no fumo más.

Carmen: -¡Vamos todavía! ¿No fumás porro tampoco?

L-Gante: -No. Cero, cero, este tiempo.

Carmen: -Hacé una carrera limpia. No tenés techo.

L-Gante: -Quiero estar enfocado.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.