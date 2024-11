El abogado de Morena Rial, Alejando Cipolla, tuvo un fuerte cruce con Facundo Ambrosioni en pleno vivo de Poco Correctos luego de que la justicia determinara que Francesco viva con él en Córdoba.

“Tengo para aclarar unas cosas”, comenzó diciendo el ex de la influencer y el profesional le respondió picante: “¿Ahora querés salir a enfrentarme?”.

“No, si no te estoy enfrentando, estoy aclarando algunas cosas que estas diciendo que son mentira, porque no sabés, no leíste el fallo, por lo que se ve”, le contestó con todo el joven.

A lo que el letrado retrucó: “Yo lo leí, me parece que vos no sabés leer un fallo, por eso me recibí abogado. ¿Qué tiene que ver eso con que no sepa de abogacía? La abogacía en Argentina es igual”.

CÓMO SIGUIÓ EL CRUCE DE ALEJANDRO CIPOLLA Y FACUNDO AMBROSIONI

En el picante ida y vuelta Facundo le dijo al abogado de Morena Rial: “Ah, mirá, qué bueno, ¿y porque no ejerces acá y no se presentaron en ninguna audiencia?”.

La versión de Facundo Ambrosioni sobre el fallo de la Justicia (Captura: eltrece)

“El problema es que vos no recordás el episodio que golpeaste a Morena, que sucedió en Villa Devoto, cuando me viniste a pedir, por favor, para que no te quedaran antecedentes penales”, lanzó Alejandro.

Al final, el abogado denunció: “No sabemos dónde están, por eso ahora te clavamos una denuncia penal. Cuando va Morena para allá no se lo quieren dar, no conoce a su hermano”.

