El revés que Morena Rial recibió en la Justicia, cuando la obligaron a vivir en Córdoba junto a su hijo mayor destapó el drama que vive la mamá de Francesco (5), fruto de su relación con Facundo Ambrosioni, y Amadeo.

“Lo que se revocó fue que Morena podía traer a Francesco a vivir a Buenos Aires. Ella no estaba viviendo con Fran porque no tenía dinero y estaba de posada en posada”, explicó Alejandro Cipolla en Gossip (Net TV), aclarando que fue porque no fijó domicilio en Capital en el plazo de un año.

Entonces continuó: “Para cuando se pudo establecer la cámara ya tenía casi definido el fallo por la asistente social, que Fran estaba viviendo con el padre. Lo que agravó todo porque a Morena no se le permite ver al hijo”.

“Francesco no conoce a Amadeo”, agregó sobre el nieto de Jorge Rial nacido el 7 de octubre.

CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE MORENA VIO A SU HIJO FRANCESCO

Ahí el abogado de Morena anticipó que denunciará a Facundo Ambrosioni por impedimento de contacto, también harán una demanda penal a su pareja por amenazas y desobediencia, ya que comparte imágenes en redes sociales de Francesco.

Facundo Ambrosioni sobre la denuncia de Morena Rial / Foto Instagram

“Morena ni siquiera sabe dónde vive Fran”, se escandalizó el letrado.

Y si bien “Morena no perdió la tenencia” ya que “puede estar con el hijo la mitad del mes”, cerró con un dato escalofriante sobre More: “Hace como un mes y medio que no ve a Francesco”.

(Foto: Instagram / moreerial)

Con lo cual Morena Rial deberá fijar domicilio en Córdoba para poder recuperar a Francesco, una vez que logre que Facundo Ambrosioni le permita reencontrarse con su hijo.