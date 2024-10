A pocas semanas de haberse convertido en mamá por segunda vez, Morena Rial sufrió un duro revés judicial que ordenó que su hijo Francesco Benicio, su nene de cinco años con su ex, Facundo Ambrosioni, viva en Córdoba con su papá.

En este contexto, Alejandro Cipolla, el abogado de la mediática, contó que tomaron la decisión de apelar y reveló en diálogo con TN Show qué estrategia utilizarán para que Morena vuelva a convivir con su hijo mayor.

Morena y Francesco.

“Morena no está con Francesco porque se lo impide Facundo, incluso en estos días voy a presentar una denuncia penal en su contra por impedimento de contacto. Morena no tiene contacto desde el 6 de octubre; Francesco no conoce a Amadeo”, contó el letrado, en referencia al segundo bebé de la hija de Jorge Rial.

EL CONFLICTO ENTRE MORENA RIAL Y FACUNDO AMBROSIONI

El conflicto entre Morena Rial y Facundo Ambrosioni comenzó el año pasado, cuando él adelantó una cautelar para impedir el cambio formal de residencia del nene de Córdoba a Buenos Aires. Acto seguido, denunció a Morena por robo, hurto de celulares que pertenecían a su empresa familiar y amenazas.

En ese entonces, la Justicia determinó que ambos compartirían la residencia del menor con mayor asentamiento en Buenos Aires y con un régimen comunicacional “paterno temporal”. Sin embargo, según Alejandro Cipolla, el acuerdo se habría roto y por eso contraatacarán legalmente.