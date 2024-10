Luego de haber recurrido a las redes para compartir su felicidad por la resolución de la Justicia que ordenó que Francesco, el hijo de 5 años que tuvo con Morena Rial, viva con él en Córdoba, Facundo Ambrosioni sorprendió con sus fuertes declaraciones en Poco correctos.

Indagado por el fundamento que utilizó el juez para resolver que sea Facundo quien viva con su niño, el entrevistado fue contundente con su respuesta: “Hay una amenaza muy grave de parte de la progenitora sobre Fran, que bueno, la verdad creo que todos lo saben, que corría riesgo la vida de él”.

“Hay una amenaza muy fuerte que la progenitora dijo. Entonces, bueno, corría riesgo Fran. No fue fácil tampoco, yo ya lo había presentado en primera instancia eso y, sin embargo, la jueza falló a favor a la madre. Entonces, volví a apelar, volví a presentar más pruebas y muchísimas cosas más, y gracias a Dios, estamos contentos de que vamos a estar mucho tiempo más con Fran viviendo en casa”, agregó en el programa que conducen Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece.

Foto: Instagram (@facuambrosioniok)

Y ante la consulta sobre si la Justicia escuchó la palabra del menor, Facundo cerró: “Sí, la asistente social vino dos veces a casa, y a Fran lo llevé tres veces a distintos lugares que me pedían ellos que lo llevara. Asistimos a todas las reuniones que había que asistir, nos presentamos en todo momento y estuvimos a disposición de la justicia. Por lo que vi en el fallo, de la otra parte no se presentaron directamente. Entonces, me parece que mucho interés no había”.

EUFÓRICO POSTEO DE FACUNDO AMBROSIONI PARA CELEBRAR QUE SU HIJO NO VIVIRÁ CON MORENA RIAL

A pocas semanas de haberse convertido en mamá por segunda vez y dar a luz a Amadeo, fruto de su relación con Matías Ogas, Morena Rial sufrió un duro revés judicial que ordenó que su hijo Francesco Benicio, su nene de cinco años con su ex, Facundo Ambrosioni, viva en Córdoba con su papá.

Sin ocultar la felicidad que le generó esta noticia, Facundo reccurrió a las redes para compartir sus sentimientos con sus seguidores: “Mi familia, un gran día”, escribió el joven en Instagram Stories junto a una foto donde se lo ve sonriente junto a su pareja, Camila, y su nene.

“Vamos por más juntos”, agregó, acompañando sus palabras con un emoji de un corazoncito rojo. Por su parte, la pareja de Ambrosioni reposteó la publicación y también reflejó su emoción por esta resolución judicial: “La espera fue larga, pero el amor siempre encuentra su camino”, expresó, contundente.