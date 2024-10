Luego de las fuertes declaraciones que brindó Facundo Ambrosioni en Poco correctos donde, entre otras cosas, aseguró que le ganó la tenencia de su hijo Francesco a Morena Rial porque “el nene corría peligro de vida”, la joven recurrió a las redes para responderle a su ex sin filtro.

“Gracias Ale por defenderme del golpeador y psicópata más grande que hay. Siempre voy a agradecerte todo”, comenzó diciendo en un posteo que compartió en Instagram Stories, después de su letrado, Alejandro Cipolla, se cruzara con Facundo en el programa que conducen Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece.

“Mucha gente sabe quién realmente es ese golpeador y de qué familia viene”, agregó, con un emoji de una carita verde con náuseas, denunciando al joven por violencia de género y disparando contra su círculo más íntimo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@moorerial) Por: Fabiana Lopez

FACUNDO AMBROSIONI REVELÓ EL TREMENDO MOTIVO POR EL QUE LE GANÓ LA TENENCIA DE SU HIJO A MORENA RIAL

Luego de haber recurrido a las redes para compartir su felicidad por la resolución de la Justicia que ordenó que Francesco, el hijo de 5 años que tuvo con Morena Rial, viva con él en Córdoba, Facundo Ambrosioni sorprendió con sus fuertes declaraciones en Poco correctos.

Indagado por el fundamento que utilizó el juez para resolver que sea Facundo quien viva con su niño, el entrevistado fue contundente con su respuesta: “Hay una amenaza muy grave de parte de la progenitora sobre Fran, que bueno, la verdad creo que todos lo saben, que corría riesgo la vida de él”.

“Hay una amenaza muy fuerte que la progenitora dijo. Entonces, bueno, corría riesgo Fran. No fue fácil tampoco, yo ya lo había presentado en primera instancia eso y, sin embargo, la jueza falló a favor a la madre. Entonces, volví a apelar, volví a presentar más pruebas y muchísimas cosas más, y gracias a Dios, estamos contentos de que vamos a estar mucho tiempo más con Fran viviendo en casa”, agregó en el programa que conducen Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece.

Foto: Instagram (@facuambrosioniok)

Y ante la consulta sobre si la Justicia escuchó la palabra del menor, Facundo cerró: “Sí, la asistente social vino dos veces a casa, y a Fran lo llevé tres veces a distintos lugares que me pedían ellos que lo llevara. Asistimos a todas las reuniones que había que asistir, nos presentamos en todo momento y estuvimos a disposición de la justicia. Por lo que vi en el fallo, de la otra parte no se presentaron directamente. Entonces, me parece que mucho interés no había”.