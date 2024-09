Yuyito González le contestó tajante a Susana Giménez en Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) sus dichos sobre los romances de Javier Milei, su actual pareja.

“Solamente voy a decir una cosa que me hicieron ver los chicos porque yo no veo nada, salgo de acá, protejo mi salud mental y me meto en mi mundo, hablo con mi amor, y cuando llego acá alguna que otra cosa me comentan”, anticipó.

Entonces, la conductora remarcó qué le molestó: “Y me dijeron que Susana Giménez dijo que el presidente es muy enamoradizo, eso me hizo ruido… no es enamoradizo, él está enamorado de mí y yo de él”.

“Es una relación sólida, sana, hermosa y firme, así que enamoradizos no, por favor, borremos eso, la editamos a la Su, a la Sa y a la Na”, cerró contundente Yuyito en pleno vivo.

YUYITO GONZÁLEZ REVELÓ EL VERDADERO MOTIVO POR EL QUE SE RETIRÓ DE SU CARRERA COMO VEDETTE

Yuyito González confesó su programa de Ciudad Magazine el verdadero motivo por el que decidió retirarse de su profesión de vedette tiempo atrás.

“Antes de retirarme de la última revista que hice en el verano del 2005, en el 2004 me agarró la locura de las operaciones porque yo ya saben cómo trabajaba, con una tanga nada más”, contextualizó.

Luego, la conductora explicó cómo qué la llevó a tomar esa decisión: “Después entré en un proceso de desgaste, cuando terminé de hacer la temporada tuve una crisis y dije basta, hasta acá llegué me retiro”.

“El clic lo hice después de la última operación, me pegué un susto, le pedí a Dios que me ayude a zafar de eso y le prometí nunca más hacerme nada”, reveló al final Yuyito, actual pareja de Javier Milei.

