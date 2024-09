La capacidad de Mirtha Legrad de sentar figuras a su mesa y a la vez sacudirlos con preguntas incómodas es inigualable, y por eso la conductora de La Noche de Mirtha reveló a quiénes desearía entrevistar.

Por empezar, Mirtha aseguró que entrevistó ”prácticamente a toda la argentina”, a “todos los presidentes”, y no me queda a “nadie sin entrevistar”.

De todas, formas, Mirtha Legrand aclaró: “Me encantaría invitar a Javier Milei con Yuyito González”.

Mirtha Legrand le puso brillo al Silkey Moda & Coiffer 2024

QUÉ LE DIRÍA MIRTHA LEGRAND A ALBERTO FERNÁNDEZ

Puesta a elegir entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, la Chiqui fue categórica: “A Alberto, para decirle de todo”.

Entre risas propias y aplausos del público que la escuchaba en la conferencia de prensa de la marca de cosméticos que la tiene como imagen, luego precisó: “Le preguntaría por qué le pegaba a su mujer. Porque aunque él lo niegue, le pegaba y la maltrataba”.

“Ese ojo en compota, como decimos vulgarmente, no está pintado. Le dieron una trompada de verdad... No sé, no quiero ni hablar”, sentenció la diva.